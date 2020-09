"É verdade que não teremos o líder, mas o que faz o jogo são os jogadores"

Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, fez a antevisão ao jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa com os escoseses do Aberdeen (20h00 de quinta-feira).

Primeiro jogo oficial: "Uma pré-época é sempre ótima para melhorar processos, adaptar jogadores e assimilar ideias para termos sucesso. A pré-época foi conseguida e hoje sentimo-nos totalmente preparados para o primeiro jogo oficial, que será muito importante para nós. Sendo a eliminar temos de ter um desempenho concretizador e foi para isso que trabalhámos."

Casos de covid-19 e ausência de Rúben Amorim: "É compreensível a curiosidade, mas é preciso perceber que os jogos têm uma especificidade própria. Em todos eles, toda a estrutura e os jogadores se preparam de acordo com o contexto. Não há uma rotina para esta circunstância. Nós estamos a conviver na nova realidade e é de enaltecer a resposta de toda a estrutura para criar condições para termos o melhor desempenho. Isso deu-nos um espírito de fortalecimento a nível pessoal. O líder da equipa técnica não esteve presente e isso não é a mesma coisa, mas através da tecnologia ele esteve sempre dentro da preparação. Dentro desse condicionalismo preparámos bem a equipa e temos a certeza que estamos prontos para o jogo de amanhã."

Ainda sobre os casos de covid-19: "O dia a dia das equipas de futebol de alto nível é gerir individualmente os jogadores. A exigência da competição dessas equipas, com dois jogos por semana, já por si exige que as equipas técnicas façam essa gestão. Obviamente que a sucessão de vários casos consecutivos é algo que não podemos controlar, no entanto, cumprindo todos os protocolos, as orientações da DGS e a liderança do departamento médico, fomos ajustando e temos o grupo de trabalho preparado."

Responsabilidade: "Quem trabalha num clube como o Sporting tem uma responsabilidade máxima. A responsabilidade, seja minha ou dos jogadores, tem de ser encarada desta forma. É isso que vai acontecer amanhã. É verdade que não teremos o líder e vamos tentar minimizar esse facto com as melhores formas que temos ao nosso dispor para ajudar a equipa. Porém, aquilo que faz o jogo são os jogadores e conhecemos a orientação desse jogo."

Adversário: "O Aberdeen vem à procura de um resultado para passar à fase seguinte. É um adversário que não pode gerir. Eles podem apresentar-se de várias maneiras. Beneficia de algo que é raro, que é de uma estabilidade a nível técnico que permite à equipa jogar de formas diversas. Estamos a jogar no nosso estádio, queremos impor a ideia de jogo e acreditamos que isso nos leve a um bom resultado. E trabalhámos em condições específicas do adversário. Estamos muito convictos que o trabalho que fizemos nosdára a melhor oportunidade para fazer um bom resultado."