E vão 12 jogos sempre a mudar: Sporting forçado a apresentar um outro onze

Desde que repetiu o onze entre V. Guimarães e Besiktas, Rúben Amorim nunca mais parou de mexer. Do jogo contra o Varzim, da Taça de Portugal, para o embate diante do B. Dortmund, da Liga dos Campeões, o treinador leonino fez oito alterações. Este foi o encontro em que mais mexeu na equipa

A ausência de Gonçalo Inácio da partida desta sexta-feira em São Miguel vai forçosamente obrigar Rúben Amorim a mudar o onze inicial leonino pela 12.ª vez consecutiva. Uma série iniciada há dois meses quando, a 7 de novembro, o treinador fez duas alterações entre a receção ao Besiktas (4-0) e a deslocação a Paços de Ferreira (2-0).

O treinador tinha mantido o mesmo onze entre o jogo anterior com o V. Guimarães e o da equipa turca, mas essa foi a última ocasião em que o fez esta época, uma vez que no encontro a seguir trocou Feddal e Porro por Nuno Santos e Esgaio, que ajudaram ao triunfo na capital do móvel.