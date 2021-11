Jovane saiu lesionado da partida frente ao Varzim, para a Taça de Portugal.

Pouco depois de o Sporting informar que Jovane Cabral está a contas com uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, sofrida no jogo da Taça de Portugal frente ao Varzim, na quinta-feira, o avançado fez uma publicação nas redes sociais a agradecer as mensagens e o apoio que tem recebido.

"É sempre difícil passar por momentos destes mas a minha história não acaba aqui. O foco agora é recuperar bem e voltar rapidamente a fazer aquilo que mais amo. Agradeço por todas as mensagens de apoio e o carinho que têm dado. Em breve voltaremos a sorrir juntos!", escreveu o jogador de 23 anos.