E se os jogadores do Sporting fossem animais? Sarabia responde com panda, cão, orca e lobo

Pablo Sarabia, avançado do Sporting emprestado pelo PSG, foi o convidado do podcast "ADN de Leão"

Movimento para ficar no Sporting: Sim, há um... Emocionou-me, porque quando apareceu eu só estava cá há três meses e meio. Conseguir isso... Era o que procurava aqui, sentir-me querido. E afinal cá estou a consegui-lo. Podia ter corrido mal, mas é verdade que o Sporting era um clube que reunia os requisitos de que eu precisava para me sentir importante outra vez."

Se os jogadores fossem animais: "Paulinho mentalmente? Um lobo. Mentalmente sempre está atento a tudo, porque ainda que não toque na bola, a qualquer momento pode lá chegar e tem de marcar. Adán? Seria algo calmo, que se mova devagar. Um panda. Mas depois tem muito caráter. Matheus Nunes? Teria de ser um que se relacione muito. Podia ser um cão. Dá-se bem com muita gente, precisa disso. Coates? É muito tranquilo. Muito grande. Diria que uma baleia. Ou uma orca, porque é grande, fisicamente vale-nos isso. É muito calmo, mas as orcas têm muito caráter, afinal de contas são as orcas assassinas"