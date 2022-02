E se o Sporting quiser usar Edwards, apesar de este ter jogado na atual jornada pelo V. Guimarães?

O médio inglês foi inscrito pelo Sporting no último dia da janela de transferências, um dia depois de ter jogado pelo Vitória frente ao Vizela.

E se Rúben Amorim quiser utilizar Edwards, o recente reforço do Sporting, na partida desta quarta-feira, da 20.ª jornada, ronda na qual o inglês alinhou pela anterior equipa, o V. Guimarães, no passado domingo?

Se entender que sim, o treinador dos leões pode incluir o nome do futebolista na ficha de jogo. Pode parecer estranho ou insólito, mas as regras são claras: se o jogo em causa se realiza na data primária (se não foi adiado ou antecipado por alguma razão), o recém-inscrito pode fazer dois jogos na mesma ronda por dois emblemas diferentes. Ora, Edwards entrou na segunda parte da partida da qual os vimaranenses saíram derrotados por 3-2.

Aliás, aconteceu algo idêntico com Nuno Rodrigues na época passada, que trocou o Arouca pelo Vilafranquense (ambos, então, na II Liga), a 26 de janeiro, estreando-se pela equipa do sul um dia depois da sua inscrição e dois dias após ter envergado as cores arouquenses frente ao Chaves, sendo que ambas as partidas contavam para a 17.ª jornada da prova.