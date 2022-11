É observado pelo Sporting e afirma: "Não posso dizer que vou ficar, nem que vou sair"

Jhon Arias é uma das figuras do Fluminense

Jhon Arias esteve em bom plano no ano de 2022, ao serviço do Fluminense.

Jhon Arias, sabe O JOGO, é um dos jogadores observados e bem cotados no departamento de scouting do Sporting. O colombiano, que somou 16 golos e 16 assistências em 62 jogos pelo Fluminense em 2022, diz ser "cedo para falar do futuro".

"Não posso dizer que vou ficar, nem que vou sair. Tenho de focar-me no último jogo. Consegui uma boa média de golos e o foco é conseguir o vice-campeonato", disse à Imprensa brasileira.

Escreve-se no país que o Flu tem a prioridade de manter o extremo e que tentará adquirir os 50% do passe que são do Patriotas.