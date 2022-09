Amine Harit, jogador do Marselha

Amine Harit diz que o Marselha vai jogar "a 200%" no próximo jogo da Liga dos Campeões.

Na antevisão do jogo contra o Angers, relativo à 9.ª jornada da Ligue 1, Amine Harit, médio do Marselha, falou sobre o embate da Champions diante do Sporting: "Vamos jogar a 200% contra o Sporting", disse o marroquino.

"Na Liga dos Campeões há sempre pressão. Vamos entrar neste jogo no máximo", atirou o jogador, manifestando o seu descontentamento pela ausência de adeptos no estádio, ontem oficialmente confirmada pela UEFA. "É lamentável jogar sem os adeptos frente ao Sporting. É penalizador, mas são decisões que se tomam, somos obrigados a aceitar".

Harit diz ainda que está em Marselha para "ganhar" e lembra que a equipa está a passar por um bom momento. "Estamos em fase muito boa na Ligue 1. Somos profissionais o suficiente para saber que as pausas internacionais nem sempre são fáceis, mas não temos escolha". "O Angers [adversário desta sexta-feira na Ligue 1] teve um início de temporada complicado, mas tem melhorado. Acima de tudo, não devemos levar o adversário de ânimo leve. Ainda não estou a 100%, mas sinto-me muito bem. Voltei com o mesmo estado de espírito", finalizou o médio.