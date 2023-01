"É importante que Fatawu tenha minutos"

Extremo ganês em vias de ser emprestado pelo Sporting

Issahaku Fatawu representou a seleção do Gana no último Mundial, mas no Sporting não conseguiu ainda consolidar a sua imagem com exibições convincentes. O Sporting sabe que o jogador tem potencial, mas também percebe que na equipa principal não será fácil conseguir impor-se. Nesse sentido, a solução passa por um empréstimo, hipótese considerada acertada por Owuraku Ampofo, jornalista ganês ouvido por O JOGO.

"Issahaku Fatawu é um jogador com um potencial enorme e pode realmente tornar-se num enormíssimo jogador no futuro, dependendo de como consiga desenvolva as suas potencialidades. Acredito que o Sporting pensa exatamente o mesmo e o vê como um jogador realmente talentoso, daí essa hipótese de um empréstimo, porque creio que estar a jogar na equipa B talvez não seja suficientemente desafiante para ele", afirma Owuraku, da TV 3 (Gana).

"Ao jogar pela equipa B parece fácil para ele jogar no corredor, ele tem capacidade para jogar a um nível mais alto, se bem que na equipa principal leonina, com um nível muito mais elevado, ele não esteja conseguir causar o impacto pretendido. O empréstimo creio que vem no sentido de lhe dar um nível de competição que lhe permita evoluir e dar um ambiente favorável para ele continuar a evoluir. Na equipa A tem tido falta de minutos e essa é a principal razão para um empréstimo", prosseguiu este profissional da Comunicação Social.

Para Owuraku, não há dúvidas que o empréstimo é, de momento, a melhor solução para Fatawu: "Se ele for emprestado a uma equipa portuguesa do escalão principal pode exibir as suas qualidades e continuar a crescer. Ele é ainda muito jovem e tem muito tempo à frente dele, mas é importante que tenha minutos, porque é um jogador que precisa de confiança e desejaria jogar todos os minutos possíveis para poder marcar golos e fazer assistências com regularidade."