"É deixar Paulinho na sombra, a cabeça é muito importante. Poderá jogar com Gyokeres"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão à partida contra o Casa Pia, da 2.ª jornada da Liga

Dário Essugo perde espaço. Vai ficar ou ponderam empréstimo? "Faremos esse resumo no fim do mercado. Ainda não sei ao certo o que se vai passar, as questões estão em aberto. Faremos o rescaldo no final do mercado."

Adán foi titular, o que se espera de Israel esta época? "É mais um para ajudar. Se vai jogar no campeonato ou nas taças faremos essa leitura jogo a jogo. Já mostrou que responde com grande qualidade. Já é internacional pelo Uruguai, o Adán é o nosso guarda-redes e estamos muito bem servidos nessa posição."

Gyokeres decisivo tirar pressão a Paulinho? "Amanhã vamos ver qual é o onze. É deixar o Paulinho um bocadinho na sombra, as coisas vão correr bem. Ainda por cima um é pé direito e o outro esquerdo. Têm características diferentes, em termos de jogar em apoio, jogar de cabeça. Complementam-se bastante bem. Fez um golo à avançado e a cabeça é muito importante, às vezes dizia-mos que de baliza aberta não conseguia e agora entrou bem e marcou. Não diria que amanhã, mas no futuro poderão jogar os dois."

Como será a época? "Acho que vai ser bastante difícil. O início tem muita importância, mas não há jogos fáceis. Não vi os jogos dos rivais, só os resultados. Há ansiedade, o relaxamento pode ter a ver com isso. Prevejo campeonato muito duro e é importante não perder pontos."