Duván Vergara no radar do Sporting: o perfil do extremo e o valor desejado

Extremo destro que atua pela esquerda no América de Cali está na lista dos leões. É muito pretendido noutros países.

Duván Vergara, habilidoso extremo destro colombiano de 23 anos que atua de pé trocado na ala esquerda do América de Cali, está no radar do Sporting, sabe O JOGO.

A SAD leonina está a par do talento do atacante há algum tempo, graças a um protocolo de cooperação entre os dois clubes, na área da formação, e que gerou uma afinidade entre as duas entidades que pode ser vantajosa perante a concorrência forte de clubes alemães e italianos. O Wolfsburgo já ofereceu cerca de 5,5 milhões de euros, e Leipzig e Hertha de Berlim também estão interessados no jogador que explodiu na última metade da temporada, na qual foi decisivo para a conquista do campeonato daquele país.

O América de Cali pretende de seis a sete milhões de euros por 70% dos seus direitos, de forma a poder realizar ainda um encaixe futuro com a valorização do atleta numa liga europeia. No entanto, a urgência em vender devido à quebra de receitas nos últimos meses pode ditar um negócio por valores inferiores.

"Sim, o Sporting está interessado em Duván Vergara. Há pessoas que estão a falar com o Sporting sobre o jogador, mas ainda não nos chegou uma proposta formal. É um jogador muito jovem, com enorme talento, ao estilo de Neymar, muito habilidoso, com velocidade e golo. Gostava muito que fosse para Portugal, não o queremos em ligas como da China, Catar ou Arábia", revelou a O JOGO o acionista maioritário do América de Cali, Tulio Gómez.

Após aparecer muito jovem no Envigado, Duván Vergara deu o salto para a Argentina (Rosário Central), no início de 2019, mas a experiência correu mal, passou até dificuldades financeiras e foi finalmente repatriado a meio do ano pelo América de Cali. Começou 2020 com dois golos em oito jogos, até os campeonatos pararem... Aos 23 anos, apontava à seleção da Colômbia, orientada por Carlos Queiroz, mas perdeu continuidade com a pandemia e é com o salto para a Europa que pretende entrar nas escolhas do técnico português. O bom arranque no América de Cali em 2019 (22 jogos e seis golos) fez com que aquele emblema reforçasse a aposta no seu talento, tendo no início deste ano colocado no papel a renovação contratual, até dezembro de 2022.

Recorde-se que, para além de um ponta de lança e de um central, o Sporting também quer contratar um extremo nesta janela: Vergara é uma das muitas opções que o leão tem referenciadas pelo seu scouting, neste caso através de uma relação de protocolo.