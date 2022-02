Duplicado o recorde de expulsões na Liga na era Amorim: só o Belenenses tem pior registo

No princípio da época 2019/20 existiram três expulsões na Liga. Com a mudança de treinador estancaram-se os castigos. Falta apenas um vermelho para igualar a instável época de 2018/19.

Coates, ainda durante o jogo, Bruno Tabata e João Palhinha, por conflitos após o apito final do clássico, foram expulsos. Os três vermelhos diretos no Dragão acentuaram uma tendência deste ano na Liga: o Sporting está mais indisciplinado do que num passado recente e soma seis cartões vermelhos, só abaixo, para já, do Belenenses, que vai em sete, e acima de FC Porto (5) e Benfica (2).

É mesmo o registo disciplinar menos bom desde que Rúben Amorim pegou na equipa em 2020. Na época 2019/20, os leões foram nove vezes expulsos, três na Liga, mas ainda sem Amorim no banco. Desde que o técnico entrou, o Sporting acalmou-se e, nessa temporada, não se viram mais expulsões na Liga. Em 2020/21, ano de título, foram três os vermelhos. Ou seja, ainda com a Liga na 22.ª jornada, o Sporting já duplicou os vermelhos da época transata.