Dupla no plantel do Tottenham complica ataque londrino a Pedro Porro

Clube inglês deseja saída de Emerson ou Doherty, mas vai voltar à carga na próxima semana.

O Sporting já deixou claro: para Pedro Porro sair em janeiro é preciso pagar 45 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão. Um quantia que não afastou da corrida o Tottenham, mas este terá um problema maior para resolver antes de avançar com negociações com os leões, sabendo-se que deve voltar à carga para a semana.

De acordo com notícias no "Daily Mail" e no "Evening Standard", os spurs até desejam satisfazer o pedido de Antonio Conte, que ficou encantado pelo lateral espanhol após os confrontos com o Sporting na Champions, mas na condição de resolverem o excesso de alas direitos do plantel.

Os londrinos apontam a porta de saída a Doherty e Emerson, mas lidam com um problema difícil: tanto o irlandês como o brasileiro estarão felizes no Tottenham, mesmo sendo contestados pelos adeptos por exibições menos conseguidas. Além destes, no plantel está ainda Spence, contratado no verão por quase 15 M€ e que soma 43 minutos de utilização. a saída deste parece mais pacífica, até porque há clubes interessados em recebê-lo por empréstimo.

De qualquer foram, sabendo que o Chelsea também está de olho em Porro, o Tottenham não irá desistir do internacional espanhol, podendo abrir também uma via negocial por Edwards. Este último foi formado nos londrinos e veio para Portugal para representar o V. Guimarães. Apesar da transferência do atacante para Alvalade, os spurs ainda têm 50 por cento do passe do jogador cuja cláusula de rescisão é de 60 M€.