Dupla de regresso ao onze do Sporting: as opções prováveis de Rúben Amorim

Face ao duelo com os açorianos, Matheus Nunes, que alinhou sobre a direita, assim como Bruno Tabata, devem ser os preteridos. Quando aos restantes elementos... o técnico aponta à equipa base.

O técnico Rúben Amorim deverá fazer duas alterações na equipa inicial, face à que entrou em campo na derradeira jornada da Liga NOS frente ao Santa Clara, no Estádio José Alvalade.

Assim, segundo O JOGO apurou, Pedro Porro e Nuno Santos, salvo qualquer mudança de última hora, devem entrar de início na equipa que tentará derrubar o Tondela, de modo a manter, pelo menos, a vantagem de nove pontos para o segundo classificado da competição, o Braga.

Se na baliza e no lote de defesas centrais mantém-se tudo na mesma, ou seja com Adán, Gonçalo Inácio, Coates e Feddal, no lado direito Pedro Porro tem lugar quase reservado, depois de no último encontro ter sido substituído por Matheus Nunes, um médio centro de raiz que jogou descaído sobre o flanco. Porro recuperou de lesão, concretamente de uma tendinopatia na anca esquerda, e é visto como um indispensável na equipa por parte do técnico, que vai escalar Nuno Mendes no lado oposto.

Com João Palhinha e João Mário previsivelmente no corredor central, Tiago Tomás como referência ofensiva e Pedro Gonçalves - o melhor marcador da competição - na direita, deverá ser mesmo a vez de Nuno Santos aparecer pela esquerda, ele que foi suplente utilizado frente ao Santa Clara e por quem começou a jogada que deu o golo da vitória a Coates. Bruno Tabata, surpresa no onze do último jogo, deverá ser o elemento sacrificado.

O onze provável do Sporting para o jogo com o Tondela (20h30):

Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Palhinha e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Nuno Santos.