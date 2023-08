Duas rescisões no Sporting e um dos jogadores já tem destino definido

José Marsà e Tiago Ilori colocaram um ponto final na ligação ao emblema leonino.

Fim de linha para José Marsà e Tiago Ilori no Sporting. O central espanhol, que chegou a Alvalade com a marca da escola do Barcelona, vai rescindir contrato com os leões e assinar pelo Andorra, clube do segundo escalão espanhol, cujo proprietário é Gerard Piqué.

Na época passada, o defesa foi cedido ao Sporting Gijón, onde efetuou 13 partidas. Depois de ter deixado o Barcelona e chegado a custo zero a Alvalade, o jogador pensou que estaria no caminho certo para consolidar a sua carreira, mas a pouca utilização deixou-o desiludido e com vontade de seguir outros caminhos. Marsà nunca escondeu o desconforto por não fazer parte das opções habituais de Rúben Amorim.

Diferente foi o percurso de Tiago Ilori. Formando em Alvalade, o central português também rescinde o contrato que o ligava ao clube até 2024. Aos 30 anos, Ilori é um jogador experiente tendo passado por clubes como o Liverpool, Granada, Bordéus, Aston Villa, Reading, Lorient, Boavista e Paços de Ferreira, sempre na condição de emprestado pelo Sporting. Agora, chega ao fim a ligação.