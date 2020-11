Duas renovações resolvidas no Sporting: os novos contratos e os salários revistos

Processos já estão definidos e podem mesmo ser formalizados e anunciados nas próximas horas.

O Sporting está prestes a concluir e anunciar a renovação de mais dois atletas do seu plantel principal, concretamente o guardião Luís Maximiano e o defesa-central Gonçalo Inácio.

Segundo O JOGO apurou, as duas renovações dos vínculos laborais devem ser anunciadas nas próximas horas podendo mesmo, salvo qualquer imprevisto ou por uma questão burocrática, ser formalizadas e comunicadas entre quarta e quinta-feira - uma vez que os jogadores na sexta-feira devem naturalmente integrar o lote de convocados de Rúben Amorim para o duelo de sábado frente ao Vitória de Guimarães e, posteriormente, podem ingressar nas seleções nacionais jovens de Portugal, caso sejam convocados para as mesmas.

As negociações entre as partes, SAD liderada por Frederico Varandas e os dois atletas representados por Miguel Pinho, há muito que têm vindo a ser discutidas, sobretudo no caso de Luís Maximiano, estando ambos, de momento, a definir parâmetros específicos, como em que medida as cláusulas de rescisão sobem, isto face aos vencimentos propostos, que estão adequados ao que é o escalonamento interno dos mesmos no que concerne ao futebol profissional. Luís Maximiano, até porque o vínculo termina em 2023, foi sempre um dos nomes prioritários em termos de renovação do contrato, pelo menos até ao último defeso, quando chegou Adán e assumiu no início da temporada a titularidade. O jovem internacional sub-21 mostrou arcaboiço para defender as redes leoninas na época passada e rapidamente o elenco de Frederico Varandas demonstrou interesse em prolongar o contrato. Entre avanços e momentos de ausência de negociações, o guardião tem acertado um aumento de vencimento na ordem dos 250 mil euros livres de impostos por ano para o patamar dos 400 mil euros livres por estação, estando a ser discutido, como oportunamente demos conta, um contrato com duração, pelo menos, por mais duas temporadas, até 2025.

Guardião deverá assinar até 2025, mantendo a cláusula de rescisão de 45 M€, com um salário de 400 mil euros limpos/ano. O central discute cláusula e deve assinar até 2026, a auferir 140 mil euros limpos/ano

A cláusula de rescisão, essa, deverá ficar nos mesmos 45 milhões de euros (M€). Luís Maximiano, recorde-se, chegou mesmo a ter em cima da mesa uma proposta dos italianos da Sampdoria, no último defeso - além de várias abordagens, entre elas das equipas de Milão, o AC Milan e o Inter -, a qual inicialmente representava uma cedência por empréstimo com uma opção de compra na ordem dos 7 M€ mediante objetivos atingidos. Porém, o técnico Rúben Amorim deu o seu parecer negativo ao acordo, reafirmando perante a estrutura dirigente do futebol profissional que contava com o atleta para a temporada em curso. Tal situação não se alterou, pese a condição de suplente, estando o guardião a pagar o preço de no início da competição ter sido infetado com covid-19, o que ofereceu a Adán a possibilidade de iniciar a temporada como titular.

Por sua vez, Gonçalo Inácio surge neste enquadramento como um dos dois jovens defesas-centrais do plantel - o outro é Eduardo Quaresma - em quem os responsáveis leoninos depositam grandes esperanças. O atleta de 19 anos renovou em outubro de 2019 o contrato até 2025, fixando a cláusula de rescisão nos 45 M€, mas perante a forte possibilidade de vir a surgir com maior frequência entre os utilizados - já participou em três jogos na presente edição da Liga, em que somou 34 minutos como suplente utilizado -, a SAD decidiu rever o vencimento do jogador, que passará a auferir cerca de 140 mil euros livres de impostos por época, adicionando mais um ano de contrato ao que está em vigor, ficando assim ligado ao clube até 2026. A cláusula de rescisão ainda está em discussão, se permanece nos 45 M€ ou sobe para os 60 M€, conforme é vontade dos dirigentes leoninos.