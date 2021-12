Sporting vai fazer poupanças na Champions: o plano de Amorim contra o Ajax

Às baixas por covid-19 (Coates) e lesão (Vinagre, Jovane, Palhinha e Feddal) juntam-se as poupanças planeadas para evitar suspensões para a primeira mão dos oitavos de final.

O Sporting fecha a fase de grupos da Liga dos Campeões na terça-feira, no campo do Ajax, mas Rúben Amorim já olha mais à frente e com a qualificação para os oitavos de final já garantida, traçou como plano preservar para a fase a eliminar os jogadores que estão em risco de suspensão.

Assim, Pedro Porro e Matheus Nunes, à bica com dois cartões amarelos, serão poupados no desafio com os neerlandeses, aumentando para cinco as ausências de jogadores habitualmente titulares em Amesterdão.