Duas novidades na lista de convocados do Sporting para Chaves

Habitual titular da baliza na equipa B nos convocados que viajaram este domingo para o norte do país.

Em relação às últimas partidas, a principal novidade nos 21 convocados de Rúben Amorim é Morita, mas há um outro jogador chamado pelo treinador dos leões que não é presença habitual. Falamos de Diego Callai, guarda-redes italo-brasileiro de 18 anos que acompanha os habituais titular e suplente, Adán e Franco Israel, respetivamente.

Considerado uma das grandes promessas da formação do Sporting, Callai não é o terceiro guardião na hierarquia do plantel, papel habitualmente reservado a André Paulo que, desta feita, não foi chamado. Esta temporada, Callai tem sido o habitual titular da equipa B, tendo disputado 18 partidas com esta formação na Liga 3 e ainda outros quatro encontros com os sub-19 na UEFA Youth League.

A equipa do Sporting, que este domingo treinou de manhã em Alcochete, viajou ao final da tarde para o norte do país, apanhando um avião no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com destino ao Porto. Desta cidade, a comitiva leonina seguiu posteriormente viagem para uma unidade hoteleira já próxima de Chaves. Será nesta cidade que o Sporting procurará regressar aos triunfos, a partir das 19h00.

A lista de convocados:

Guarda-redes: Adán, Franco Israel e Diego Callai;

Defesas: Esgaio, Bellerín, Diomande, St. Juste, Coates, Gonçalo Inácio e Matheus Reis;



Médios: Ugarte, Tanlongo, Morita, Pote, Nuno Santos e Fatawu;



Avançados: Arthur, Edwards, Trincão, Paulinho e Chermiti.