Duas estreias à vista nos eleitos de Amorim: sonho cumprido e ainda Nazinho

Dário Essugo, médio defensivo de 16 anos do Sporting

Dário Essugo, médio-defensivo de 16 anos assinou contrato como profissional esta semana, trabalhou com os AA e deverá estar nas opções para o V. Guimarães.

Dário Essugo está a viver uma semana de sonho e este sábado deverá mesmo fazer parte do lote de convocados para o encontro frente ao Vitória de Guimarães, pelas 20h30, no Estádio José Alvalade.

O médio-defensivo de 16 anos, que assinou contrato profissional na passada terça-feira, tem vindo a impressionar o técnico Rúben Amorim, depois de ter treinado durante a semana em curso entre os mais velhos, e poderá entrar mesmo nas opções para o desafio desta noite, aproveitando o facto de o técnico não poder contar com vários elementos, desde logo os castigados Coates e João Pereira, o lesionado Nuno Santos (ver peça à parte), e os infetados com covid-19 Antunes e Matheus Nunes.

Ainda esta semana Essugo deu conta do que sentia. "O clube acredita muito em mim e acho que tenho feito um bom trabalho nestes últimos anos. Quero continuar a evoluir e, se tudo correr bem, espero chegar à equipa principal", afirmou, destacando ao canal do clube as suas referências do plantel principal: João Palhinha e João Mário.

Também o lateral-esquerdo Flávio Nazinho, ao que tudo indica, sentar-se-á no banco de suplentes perante os vimaranenses, ele que colmata a indisponibilidade de Antunes, infetado com covid-19

Outro dos jogadores que, ao que tudo indica, será uma estreia entre os convocados do técnico Rúben Amorim é o lateral-esquerdo Flávio Nazinho, de 17 anos, que tem vindo a evoluir na equipa de sub-23, entrando assim no posto deixado vago por Antunes, enquanto suplente do titular Nuno Mendes, sendo que Matheus Reis também estará na convocatória. Diego Callai, guardião que, devido ao à utilização de André Paulo na equipa B esta manhã, poderá ser o terceiro guarda-redes.