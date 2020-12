Duas dores de cabeça para Amorim para a deslocação do Sporting a Famalicão

Jovane Cabral tem sido utilizado no centro do ataque

Nuno Mendes e Jovane não se treinaram e Rúben só decide esta sexta-feira. Ala esquerdo tem mais hipóteses de ser chamado do que o avançado.

Rúben Amorim ganhou ontem, quinta-feira uma nova dor de cabeça na preparação do embate de amanhã (18h00), em Famalicão, a contar para a 8.ª jornada do campeonato: depois de Nuno Mendes se ter ressentido de uma contusão no pé esquerdo, problema que contraiu no dia 15, ao serviço dos sub-21 de Portugal (saiu na reta final da receção ao Chipre e já não defrontou os Países Baixos, dia 18), ontem foi a vez de Jovane trocar o relvado pela enfermaria, devido a um traumatismo na anca direita.

Dissecando os dois casos, e começando pelo do ala esquerdo, de 18 anos, foi poupado pelo técnico do Sporting no jogo da Taça de Portugal diante do Sacavenense, mas regressou ao onze na I Liga, quando os leões bateram o Moreirense por 2-1. Há dois dias que realiza apenas tratamento, sendo ainda uma incógnita se poderá integrar a comitiva que na tarde hoje ruma para o Norte do país.

Mais difícil é a utilização de Jovane: ao que O JOGO apurou, dificilmente o avançado, de 22 anos, estará recuperado a tempo de seguir viagem com a equipa, reservando assim o regresso para dia 11, quando os verdes e brancos jogarem a 4.ª eliminatória da prova rainha, no Estádio José Alvalade, contra o Paços de Ferreira.

Confirmando-se a ausência da dupla, Antunes, suplente de Nuno Mendes, tem assim via aberta para fazer o corredor esquerdo, onde também pode jogar Nuno Santos. Sem Jovane, Sporar será o homem golo do Sporting em Famalicão. Pedro Marques, da B, pode regressar para ser alternativa.