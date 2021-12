Duas boas notícias para Rúben Amorim antes do jogo com o Portimonense

Rúben Vinagre e Tiago Tomás treinaram esta segunda-feira.

Tiago Tomás e Rúben Vinagre reforçaram esta segunda-feira as opções do Sporting, ao voltarem a treinar integrados a dois dias da receção ao Portimonense, da 16.ª jornada da Liga Bwin.

O avançado Tiago Tomás volta a estar disponível para Rúben Amorim depois de ter estado infetado com covid-19, enquanto o defesa Rúben Vinagre estava ausente desde o início de novembro, devido a lesão num tornozelo.

O médio uruguaio Manuel Ugarte continua no período de isolamento após ter testado positivo para a covid-19, que já tinha afetado o central uruguaio Coates, o avançado Paulinho e o defesa Ricardo Esgaio.

Ainda aos cuidados do departamento médico estão os defesas espanhol Pedro Porro e marroquino Zouhair Feddal, bem como o extremo Jovane Cabral.

De acordo com o site dos leões, o grupo volta a treinar na terça-feira às 10:30 na Academia. Rúben Amorim fará a antevisão do encontro também na terça-feira, às 18:30, no Estádio José de Alvalade.

Cumpridas 15 jornadas, o Sporting é segundo classificado, com os mesmos 41 pontos do líder FC Porto, e com quatro pontos de vantagem para o Benfica, que na quinta-feira joga no Dragão.