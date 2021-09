Duas baixas no regresso do Sporting aos treinos após vitória no Estoril

Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves fizeram tratamento.

O Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos, depois do triunfo por 1-0 em casa do Estoril, para a sexta jornada do campeonato. Segundo informou o clube no site oficial, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves continuam afastados dos trabalhos e limitados ao tratamento da respetiva lesão.

Os jogadores titulares no encontro da Amoreira realizaram treino de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado, numa sessão "com vários jovens da formação", indicou o Sporting.

O plantel goza folga na terça-feira e regressa no dia seguinte à Academia, com a receção ao Marítimo (19h00 de sexta-feira) na mira.