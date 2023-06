Doumbia deixa o Sporting em definitivo e já tem novo clube

Jogador fora cedido nos últimos três anos e era um dos excedentários por colocar

Idrissa Doumbia já não é jogador do Sporting. O médio costa-marfinense assinou pelo Al-Ahli, clube que milita na principal liga do Catar, tendo sido oitavo na última edição da prova.

O jogador costa-marfinense rubricou uma ligação de dois anos com o novo clube. Doumbia nunca fez parte das opções de Rúben Amorim nas pré-temporadas do Sporting e fora emprestado nos últimos três anos, somando sempre muitos minutos: jogou 25 vezes no Huesca em 2020/21, fez 21 encontros no Zulte Waregem em 2021/22 e 26 pelo Alanyaspor na última época.

Leia também FC Porto Otávio é o melhor jogador da Liga Bwin Médio do FC Porto e da Seleção Nacional vence prémio levado a cabo pela Liga Portugal

Com contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, Idrissa Doumbia chegou em 2018/19 ao Sporting, que pagou 3,8 milhões de euros ao Akhmat Grozny, da Rússia.