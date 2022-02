Dortmund está atento aos jovens do Sporting e viu de perto a equipa B

Rodrigo Ribeiro com a camisola do Sporting

Frente ao Amora, em jogo a contar para a Liga 3.

O Dortmund enviou um emissário ao Sporting B-Amora (0-1). A formação leonina começou o jogo da 18.ª jornada da Liga 3 com dois sub- 17, Dário Essugo e Rodrigo Ribeiro, que se estreou no escalão.

Estiveram mais seis sub-19 em campo: Diego Callai, Nazinho, Chico Lamba, Kiko Félix, Mateus Fernandes e Miguel Menino.

Esta é uma situação recorrente nos jogos da formação, mas não deixa de ser assinalável o interesse dos alemães nos jovens leões, eles que os enfrentaram na Youth League, perdendo em Alcochete por 3-2 e empatando a zeros em Dortmund.