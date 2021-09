Dor de cabeça para Amorim: Sporting pode defrontar Ajax com trio inédito

Rúben Amorim pode ter de recorrer a um eixo defensivo novo contra o Ajax, com Luís Neto, Feddal e Matheus Reis, que nunca estiveram em campo em simultâneo a formar a linha de três da retaguarda

O Sporting conseguiu recuperar o capitão Coates para o clássico de sábado, mas a sua baixa por suspensão contra o Ajax, na próxima quarta-feira, cria um cenário complicado para Rúben Amorim.

É que num sector com poucas unidades para três lugares no onze, além da ausência do uruguaio afigura-se cada vez como mais provável também a de Gonçalo Inácio, o que forçará Amorim a improvisar com um trio inédito que, em simultâneo, não soma qualquer minuto em campo na linha de três da retaguarda: Luís Neto, Feddal e Matheus Reis.