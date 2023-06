Dono do Coventry e o interesse do Sporting: "Não é Gyokeres que define o preço..."

Depois de o avançado sueco ter considerado que o preço superior a 20 milhões que lhe terá sido colocado pelo Coventry é "muito elevado", tendo em conta a sua situação contratual, o dono do clube inglês alertou que não é o jogador que define o valor de uma transferência, confirmando contactos por parte do Sporting.

Alvo do Sporting neste mercado, Viktor Gyokeres admitiu recentemente que o preço superior a 20 milhões de euros que o Coventry lhe terá colocado é "muito elevado", tendo em conta que tem apenas mais um ano de contrato com o clube da segunda divisão inglesa.

Apesar disso e numa altura em que a confiança dos leões num negócio bem-sucedido persiste, Doug King, dono do Coventry, abordou o interessado gerado no avançado sueco, de 25 anos, confirmando a existência de contactos oriundos de Alvalade.

"O Sporting tem estado em todas as páginas e tem estado em contacto com o clube mas, em última instância, quando um jogador é transferido, tem de acordar as condições com o clube em questão e o clube vendedor tem de concordar com um pacote compensatório. Se ambas as condições não resultarem, não vai acontecer nada", avisou, em declarações à BBC.

Sem esquecer essa consideração do dianteiro acerca do preço que lhe terá sido colocado pelo Coventry, King salientou que não é Gyokeres que tem o poder de decisão quanto ao assunto, sendo preciso alcançar uma base de entendimento entre as partes interessadas.

"Com todo o respeito pelo Viktor, obviamente foi entrevistado e deixou clara a sua posição. Não lhe cabe a ele definir o preço de negociação e dizer ao clube: 'Vou embora por 50 (cêntimos)'. Não é assim que funciona e isso não vai acontecer nesta situação. Por vezes compramos jogadores e vendemos com perdas, ou então eles vão embora e não recebemos qualquer compensação por isso", referiu.

Com isso em mente, o proprietário do Coventry considerou que uma eventual transferência de Gyokeres para o Sporting ou outros clubes, uma vez que vários emblemas da Premier League também estão de olho no avançado, será um tema que ainda fará correr muita tinta.

"A realidade é que ainda é cedo na janela do mercado. Há muito interesse no Viktor. Ele deixou o seu comentário à imprensa e vamos ver como isto evolui. Estou bastante calmo acerca desta situação e ele ainda representa e tem contrato com o Coventry neste momento", finalizou.