Dolores Aveiro recebe camisola do Sporting autografada: "Que surpresa boa"

Na mais recente publicação no Instagram, Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, mostra-se na ilha da Madeira com uma camisola autografa do Sporting. "Que surpresa boa dos meus meninos, Sporting", referiu.

Nesta quarta-feira, Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, publicou nas redes sociais uma fotografia em que surge com uma camisola do Sporting, aparentemente, autografada pelos jogadores da equipa principal.

"Que surpresa boa dos meus meninos, Sporting. Obrigada pelo carinho, juntos somos mais fortes. Boa quarta-feira a todos", escreveu no Instagram.

Nas últimas semanas, Dolores Aveiro tem mostrado muito apoio ao clube leonino com várias publicações nas redes sociais. Já Maria Serrano, vice-presidente do clube, aproveitou a presença na Madeira, onde tem desenvolvido ações com a Fundação Sporting, para entregar camisolas autografadas pelo plantel, como o fez no caso de Dolores.