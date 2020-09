Dois "tubarões" perguntaram por Nuno Mendes: eis a resposta do Sporting

As recentes exibições do jovem leão têm atraído a atenção de grandes clubes europeus. Aos 18 anos tem um lugar cativo no onze de Rúben Amorim e está blindado por 45 M€ num contrato válido até 2025.

Lançado no passado mês de junho na equipa principal do Sporting por Rúben Amorim, Nuno Mendes precisou de apenas nove jogos oficiais a protagonizar um vaivém pela ala esquerda dos leões para despertar a cobiça de grandes clubes europeus na sua contratação.

De acordo com o que O JOGO apurou, Milan e Arsenal chegaram-se à frente com uma declaração de intenções pelo lateral-esquerdo, mas ambos esbarraram na intransigência da SAD verde e branca em negociar o lateral-esquerdo pelo valor da cláusula de rescisão: 45 milhões de euros.

Não Perca Sporting Adaptação tem saído melhor do que a encomenda: Rúben puxa por Jovane Comandante leonino está entusiasmado com a explosão no último terço, embora entenda que o extremo só pode ser alternativa válida a Sporar com um maior sentido coletivo e visão de jogo.

O emblema italiano acenou com a possibilidade de avançar com 15 M€, a qual incluiria uma percentagem de mais-valia em futura transferência, que não convenceu os dirigentes leoninos pelos motivos acima mencionados, depois de informados pelo agente do atleta, Miguel Pinho, que comunicou aos dois clubes a posição do líder Frederico Varandas. Já a formação londrina quis ficar a conhecer as condições para a contratação de Nuno Mendes, cujo preço, considerado como elevado pelos ingleses, colocou um travão nas ambições dos gunners em garantir um concorrente para Tierney ou Saka na ala esquerda do 3x4x3 de Mikel Arteta.

No entanto, o Arsenal não é o único clube da Premier League que tem seguido atentamente a evolução do jovem jogador de 18 anos. Tal como o nosso jornal oportunamente noticiou, Nuno Mendes está identificado pelo Manchester United - que procura reforços para o lado esquerdo da defesa - como um potencial alvo para o futuro, naquele que é um cenário semelhante ao que ocorre em relação ao campeão Liverpool.

Identificado: United e Liverpool têm o 5 nas suas listas de potenciais alvos

Forte aposta para o futuro da direção liderada por Frederico Varandas, o camisola 5 foi um dos miúdos promovidos por Rúben Amorim na equipa principal do Sporting e foram precisos apenas 118 minutos em campo entre a elite para colocar, preto no branco, a renovação de contrato com os leões: assinou até 2025 após o jogo com o Tondela, no dia em que celebrou o seu 18º aniversário. De lá para cá, Nuno Mendes encaixou como uma luva nas ideias do treinador contratado ao Braga e nem as chegadas de Antunes e Nuno Santos, que pode jogar pelo corredor esquerdo, ameaçam um estatuto fortalecido pela iminente e esperada saída de Acuña.