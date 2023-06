Dois testes duplos para Rúben Amorim desfazer dúvidas no Sporting

No dia 19 de julho, o Sporting enfrenta Farense e Genk. A 25, os leões defrontam Portimonense e Real Sociedad. Amorim vai testar soluções.

Rúben Amorim quer aproveitar cada minuto da pré-temporada para afinar o Sporting 2023/24. Como tal, os leões terão jornadas duplas de particulares. No dia 19 de julho, em Lagos, o Sporting enfrentará de manhã o Farense, equipa recém-promovida ao escalão principal, e depois os belgas do Genk. A 25, os leões defrontam o Portimonense, do principal escalão nacional, e depois os bascos da Real Sociedad, dando, nessa altura, por terminado o estágio algarvio.

O treinador deverá optar por dividir o plantel e entregar largos minutos de jogo às opções que tem a seu dispor, de modo a selecionar os atletas que prosseguem no plantel principal.

Recorde-se que o Sporting ruma ao Algarve no dia 15 e que no dia anterior enfrenta o Estrela da Amadora, clube promovido à I Liga. Nessa altura, Amorim fará os primeiros cortes no plantel e espera já ter reforços à disposição. Depois do Algarve, o Sporting disputa o Cinco Violinos, com o Villarreal, no dia 30 de julho, e desloca-se a Liverpool, para embater o Everton, a 5 de agosto.