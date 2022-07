Dois reforços e muita juventude no onze do Sporting contra o Saint-Gilloise

Particular no Estádio da Belavista, em Lagoa, com início às 19h00.

É um onze recheado de juventude aquele que Rúben Amorim escalou para o encontro com o Saint-Gilloise, segundo classificado do último campeonato belga. No que toca a reforços, de assinalar as presenças de Franco Israel, ex-Juventus, na baliza, e Morita, contratado ao Santa Clara, no meio-campo.

Mateus Fernandes, médio de 18 anos que jogou pelos juniores, sub-23 e formação B na época passada, tem oportunidade de mostrar serviço, assim como Nazinho, que já se estreou oficialmente na equipa principal.

Fatawu, jovem ganês oficializado na última época, mas que apenas vai jogar na atual, Chermiti e Luís Gomes, duas promessas portuguesas com 18 anos, também são nomes em foco.

Onze do Sporting: Franco Israel; Neto, Coates e Nazinho; Porro Mateus Fernandes, Morita e Luís Gomes; Fatawu, Chermiti e Edwards.