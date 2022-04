Dois portugueses apontados aos lugares de Rúben Neves e Moutinho

Wolverhampton vê a dupla do Sporting como solução para a próxima época, segundo a imprensa inglesa.

O Wolverhampton segue com atenção João Palhinha e Matheus Nunes, dois médios do Sporting, segundo escreve o "The Athletic" esta segunda-feira. De acordo com a informação, os dois internacionais portugueses podem ser a solução para o meio-campo da equipa na próxima temporada, face à eventual saída dos compatriotas.

Rúben Neves tem sido apontado a vários clubes, entre eles o Barcelona, enquanto João Moutinho encontra-se em final de contrato com a equipa mais portuguesa da Premier League. Uma possível saída do duo implicará o recurso ao mercado de transferências, com Palhinha e Nunes a surgirem na linha da frente.

João Palhinha, 26 anos, tem contrato com os leões até 2026 e uma cláusula de 60 milhões de euros, assim como Matheus Nunes, que completa 24 anos em agosto.