Dois países no horizonte para Feddal prosseguir a carreira

Feddal deixa o Sporting no final da época

Central marroquino falhou a renovação automática com o Sporting.

A política desportiva do Sporting tem privilegiado a renovação de contratos, com a exceção de Feddal, cuja vínculo expira no verão.

O central marroquino, de 32 anos, falhou a renovação automático por número de jogos disputados e Rúben Amorim já assumiu ter informado o jogador de que não conta com ele na próxima época. Para o seu futuro, Feddal estaria interessado num regresso a Espanha (veio do Bétis), mas a vertente financeira pode pesar e na Arábia Saudita há vários clubes interessados.

Feddal chegou a Alvalade na época passada e sagrou-se campeão nacional. Na atual leva 26 jogos realizados.