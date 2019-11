Dois milhões de euros estão a caminho dos cofres do Sporting

Misic convenceu na Grécia e PAOK prepara-se para ativar opção de compra.

Satisfeito com as exibições de Misic na primeira metade de temporada, o PAOK prepara-se para ativar a opção de compra, no valor de dois milhões de euros, prevista no contrato de empréstimo celebrado com o Sporting no último defeso.

O médio croata nunca conseguiu singrar de leão ao peito, mas tem estado a alto nível sob o comando de Abel Ferreira: leva quatro golos em dez jogos.

Misic, 25 anos, chegou ao Sporting em 2017/18 e no total fez apenas nove jogos, sem qualquer golo marcado. Na Croácia deu nas vistas ao serviço do Osijek, registando ainda uma breve passagem por Itália, ao serviço do Spezia.