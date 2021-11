Dois jovens da equipa B no treino do Sporting antes da Champions

José Marsà e João Goulart juntaram-se ao grupo

Ainda não se sabe se poderão ser opção para Rúben Amorim no jogo, mas, para já, preparam a receção ao Besiktas com o restante grupo. João Goulart e Marsá, da equipa B, trabalharam com o plantel principal do Sporting antes do confronto importante da Liga dos Campeões.

Nos primeiros minutos do treino, a comunicação social teve acesso e percebeu-se não só a integração dos dois defesas como a ausência de Tiago Tomás, que continua a realizar tratamento.

Ainda hoje, um jogador e Rúben Amorim farão a antevisão ao encontro com o Besiktas, a realizar nesta quarta-feira, em Alvalade.