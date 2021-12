Dois jogadores do Pumas treinam à experiência no Sporting

Marco García e Alek Álvarez são ambos médios mexicanos e jogam no Pumas. Estão a treinar à experiência com a equipa B do Sporting.

Marco García, de 21 anos, e Alek Álvarez, de 18, estão a fazer testes com a equipa B do Sporting, segundo o Recórd México. Os dois médios do Pumas têm sido acompanhados pelos leões e foram convidados a treinar à experiência por um período de 15 dias.

Pela equipa principal daquele clube mexicano, Marco García realizou dez jogos - quatro como titular - e marcou um golo. Alek Álvarez já participou em seis partidas, uma a titular.