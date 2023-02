Dois ex-Sporting defendem continuidade de Amorim: "Projeto tem muito para dar"

Amorim disse ter forças para continuar enquanto o clube o desejar. Beto e Delfim, dois ex-jogadores do Sporting, defendem não haver motivos para mudar a equipa técnica. A derrota no clássico deixou os leões a 15 pontos do líder e a oito do pódio. A época continua dececionante mas não belisca a confiança num treinador que já deu alegrias e que precisa de... reforços.

A derrota de domingo no clássico, frente ao FC Porto, foi o golpe final nas ínfimas aspirações leoninas ao título e complicou ainda mais a corrida por um lugar na Champions, ao deixar a equipa a oito pontos do Braga, atual terceiro classificado. Após o jogo, Rúben Amorim fez questão de, por um lado, defender as suas escolhas e substituições e, por outro, garantir que sente ter força para dar a volta à situação enquanto o clube o desejar.

O JOGO foi escutar dois antigos jogadores leoninos, campeões em 2000, Beto e Delfim, e ambos defendem que não há motivos para colocar em causa o projeto e a continuidade de Amorim, mesmo que, admitam que esta está a ser uma época dececionante. Aliás, olhando ao futuro, os antigos central e médio defendem até que a equipa pode ser melhorada.