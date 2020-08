Dois casos que o Sporting pretende resolver com celeridade: o ponto da situação

Campeão da Liga Europa vê no lateral Acuña um substituto para Reguilón, que voltará ao Real. Ida do médio Battaglia para o Alavés só depende do acerto de pequenos detalhes.

Fora dos planos do Sporting para a próxima temporada, Acuña e Battaglia nem sequer viajaram com o restante plantel para o estágio do Algarve e é Espanha que surge no horizonte dos jogadores argentinos. A SAD entende que o lateral e o médio, dois dos mais antigos do grupo, chegaram a um fim de ciclo em Alvalade e quer resolver com celeridade os dossiês relativos às saídas de ambos.

De acordo com a Imprensa do país vizinho, o Sevilha surge como o mais recente interessado no concurso de Acuña, que também tem mercado em Itália. Na sequência da saída de Reguilón, que esteve cedido pelo Real Madrid, o campeão da Liga Europa encara o internacional argentino do Sporting como um substituto à altura do espanhol e estuda avançar para a sua aquisição. Tal como O JOGO oportunamente noticiou, a SAD leonina estabeleceu os 15 M€ como valor mínimo para negociar Acuña, mas o emblema andaluz vai tentar convencer os leões a abrirem mão do jogador por um valor inferior.

Já Battaglia vai mesmo para o Alavés por empréstimo, com os espanhóis a reservarem uma opção de compra. O nosso jornal apurou que o negócio só está dependente do acerto de pequenos detalhes e a oficialização do mesmo deve surgir nos próximos dias.

Um cenário anunciado

Valorizado por ser uma presença regular na seleção argentina, Acuña é um dos maiores ativos do plantel e já esteve com um pé fora de Alvalade: em 2018, a SAD leonina travou a sua saída para o Zenit, decisão que, à época, não agradou ao 9. Já Battaglia perdeu espaço na equipa à conta de diversos problemas físicos e a ascensão de Matheus Nunes ditou-lhe a dispensa.