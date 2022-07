Dois casos para o Sporting resolver e ambos com mercado britânico

Rúben Vinagre espera abordagens da Premier League ou do Championship. Camacho tem proposta de empréstimo do Aris, mas Reading entrou na corrida e a valorização na II liga inglesa dá que pensar.

Rúben Vinagre e Rafael Camacho são casos pendentes no Sporting e foram sondados por clubes ingleses. O primeiro foi contratado por 10 M€ em 2022, mas foi informado de que não conta para Rúben Amorim para 2022/23. Vinagre tem sido associado ao Fenerbahçe de Jorge Jesus, mas ao que O JOGO apurou esse cenário está longe de se confirmar porque o atleta prefere uma liga mais competitiva para evoluir, tendo Inglaterra no topo das prioridades.

Ciente de que terá um ano fundamental na sua afirmação como profissional, o canhoto, que festeja 24 anos em setembro, pretende ter hipóteses num campeonato com visibilidade. Tendo despontado no Wolverhampton, o lateral está bem cotado no Reino Unido: quer clubes da Premier League como do Championship estão atentos à sua situação. Pelo poder financeiro que apresentam, o Sporting veria com bons olhos uma abordagem vinda deste país.

Rafael Camacho tem contrato até 2024 e aufere mais de 1 milhão de euros líquidos por ano. Emprestado a Rio Ave e Belenenses nos últimos dois anos, o jogador formado em Alcochete e com passagens pelas camadas jovens de Man. City e Liverpool não convenceu Amorim em 2019/20. O Aris de Salónica oferece-lhe, sabe O JOGO, protagonismo na equipa num empréstimo de uma época, mas o Reading, 21.º do último Championship, intrometeu-se na corrida. A valorização nessa II liga e um possível salto que daí advenha dá que pensar ao extremo neste momento.