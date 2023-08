"Dois avançados? Até acho que foram três, porque metemos o Coates na frente"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, no final do encontro com o Vizela (3-2)

Crença até ao fim: "Obviamente que não era preciso sofrer tanto. Estes dias, sabendo o que vai acontecer esta época, que será longa, ter este sinal, mas não perder pontos, poderá ser usado para fazer crescer a equipa. O jogo estava perfeitamente controlado, com várias oportunidades. Podíamos ter ido com outro resultado para o intervalo e, depois, deixamos correr um bocadinho jogo, sofremos dois golos de rajada, mas voltamos a tomar conta do jogo e, depois, com o apoio dos nossos adeptos conseguimos dar a volta".

Aviso para o resto da época: "Sem dúvida. O negativo deste jogo pode ser usado como positivo, porque ganhamos os três pontos e vamos usar isso no futuro. Primeira parte muito bem conseguida, com o controlo do jogo, tirando, talvez, cinco minutos em que fomos nós que demos a bola ao adversário por vezes. E, depois, saber que o jogo tem 90 minutos, que nada está feito, apesar de um 2-0. Um golo muda tudo e o que fizemos na primeira parte temos de levar para a segunda".

Estreia de sonho para Gyokeres e Paulinho herói: "Todos os jogadores são importantes. E se olharmos para o jogo, estão meninos da formação a chegar e sentem o momento. É uma camisola muito pesada e, portanto, todos são importantes. O Paulo e o Viktor, sendo dois avançados que podem jogar juntos, no momento em que estávamos, foram cruciais. Até acho que foram três, porque metemos o Coates na frente mesmo com dois avançados, e a verdade é que os três construíram o golo. Todos os jogadores do Sporting são importantes para a época".

Espírito do grupo: "Não só do grupo. Depois do 2-2 existiu-se alguma ansiedade no estádio, mas diria que o espírito de todo o Sporting. Depois de uma época difícil ter este espírito e esta vivacidade, temos de controlar os jogos, porque eles não merecem sofrer. Depois ajudaram-nos a dar a volta ao resultado. Portanto, não diria que o espírito de grupo da equipa, mas que o espírito do Sporting está presente e temos de ganhar com outra qualidade".