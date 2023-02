Dois adeptos do Sporting detidos por ferir criança na Dinamarca

Pirotecnica nas bancadas de adeptos do Sporting

Pirotecnia foi usada durante a partida pelos adeptos leoninos

Dois adeptos do Sporting foram detidos na Dinamarca devido à utilização de material pirotécnico e isso terá causado ferimentos a uma criança. e a um steward, que precisaram de ser assistidos.

Ao longo da partida, os adeptos leoninos foram deflagrando várias tochas e potes de fumo, tanto no início do jogo como logo após o primeiro golo. As bancadas destinadas às claques estiveram completamente lotadas.