Do Equador afirmam: "Equipa técnica do Sporting deu um puxão de orelhas a Plata"

Diretor técnico das seleções do Equador comentou o "castigo" do extremo no emblema leonino.

Gabriel Weiner, diretor técnico das seleções do Equador, comentou o "castigo" de Gonzalo Plata, relegado para a equipa B do Sporting por Rúben Amorim.

"Nestes dias o que estamos a fazer é falar muito com eles [jogadores da selecção]. O que penso que aconteceu com Gonzalo [Plata] é que a equipa técnica do Sporting lhe deu um puxão de orelhas e por isso tomou esta medida", começou por afirmar em declarações ao "El Canal Del Fútbol", considerando depois que esta decisão não afetará o extremo e revelando que tanto ele como o selecionador do Equador falaram com Plata sobre o sucedido.

"Mas ele é um rapaz inteligente, que certamente vai recuperar, aprender com isto e acabar por dar o seu melhor na equipa principal do Sporting ou, no dia em que mudar de equipa, noutro lugar. O que fazemos na seleção é falar constantemente com eles, falou o treinador [Gustavo Alfaro], falei eu", concluiu.