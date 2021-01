Dispensados não estão a facilitar: seis casos de difícil resolução no Sporting

Insatisfação pelo trato da SAD e salários auferidos que pretendem acautelar são os principais obstáculos às operações.

É um dos principais problemas que a SAD liderada por Frederico Varandas enfrenta neste momento: os jogadores dispensados por Rúben Amorim e que, numa primeira fase, treinaram-se à parte e agora estão a trabalhar na equipa B.

Estes atletas têm vindo a recusar várias possibilidades de colocação que surgiram entre o final do mercado de transferências de verão e os últimos dias. Neste lote estão Renan, Ristovski, Bruno Gaspar, Ilori, Lumor e Rafael Camacho, todos eles, segundo O JOGO apurou, têm demonstrado a sua indisponibilidade para aceitar ofertas que não salvaguardem, desde logo, as questões financeiras associadas aos seus contratos em vigor com o Sporting.

Entenda-se que os atletas em causa naturalmente não pretendem perder regalias, mas a verdade é que mesmo emblemas capazes de oferecer o mesmo ou semelhantes montantes financeiros não conseguem atrair nomes como Tiago Ilori ou mesmo Rafael Camacho. Em alguns casos, clubes como o Feyenoord e o Braga levaram mesmo à recusa de Ilori e Rafael Camacho, respetivamente, quando o Sporting os apresentou como possibilidades de integrar um eventual negócio por Paulinho. Renan, esse, apesar de ter recebido sondagens e pedidos de empréstimo do Brasil, descartou-os por fatores sociais e financeiros; Ristovski está em rutura com o clube por causa de Rúben Amorim; Bruno Gaspar só admite sair se acautelar os dois anos e meio de contrato que tem com o clube. Já Lumor é o que menos resistência apresenta, depois de Ivanildo Fernandes ter cedido e seguido para o Almería.

Dirigentes leoninos têm procurado várias soluções, inclusive a colocação dos atletas que estão na equipa B em negócios como os de Paulinho ou Matheus Reis, mas as recusas têm sido recorrentes

Mas todos eles têm em comum, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, a insatisfação pela forma como têm sido tratados pela estrutura do futebol verde e branco, que pretendia encontrar uma solução desportiva e financeira para cada um destes casos. Em salários, totalizam anualmente 6,285 milhões de euros.