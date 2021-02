Discurso de Amorim tem seguidores no Sporting, mas a concorrência mete pressão

Triunfo no dérbi, o consequente reforço da liderança, e distanciamento do Benfica levam a concorrência a afirmar que o Sporting não pode esconder que a Liga se inclina para Alvalade.

O Sporting está em fuga na liderança da Liga e com o triunfo no dérbi consolidou a sua posição e a candidatura ao título, a uma jornada do fim da primeira volta.

No entanto, ao contrário da opinião generalizada entre os rivais, em Alvalade ainda não se assume o favoritismo a vencer a prova numa corrente que é seguida a uma só voz no universo verde e branco, como se constata no painel consultado por O JOGO.