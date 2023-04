"Discordo de Rui Costa. Não é ruído exterior, é interior e ensurdecedor"

Declarações de Frederico Varandas esta segunda-feira em entrevista ao canal do Sporting.

Casos no Benfica e Rui Costa: "Acredito que o presidente Rui Costa não estivesse envolvido e que não sabia o que passava. Agora sabe. Muito mais importante do que dizemos, é o que fazemos. Não basta dizer que somos diferentes, temos de o mostrar. Muitas vezes são estas decisões, ou não decisões, que nos marcam para a vida. Independentemente do momento, é preciso mostrar com atos que somos diferentes. Discordo do presidente Rui Costa quando disse, a apelar a todos os benfiquistas, para se manterem imunes a todo este ruído exterior. Não é exterior, é interior e bem ensurdecedor. É preciso demonstrar que se pertence ao lado do bem."

Sporting como assistente: "Sim, o Sporting é assistente em todos os processos, exceto neste do Saco Azul, porque uma vez que neste momento a acusação é apenas de fraude fiscal e não corrupção desportiva, o Sporting não se pode constituir assistente."

Juventus castigada em Itália: "Não quero aqui responder e desmoralizar milhões de pessoas que se levantam todos os dias e lutam para tentar chegar ao final do dia de cabeça erguida e tentar subir na vida. Quero acreditar que neste país a Justiça funciona, que não tem medo do impacto do clube ser grande ou pequeno, seja Benfica, FC Porto ou Sporting. Quero acreditar que a Justiça se faz lá fora. Quando olhamos e vemos a Premier League... Não tem César Boaventura, não tem Paulo Gonçalves, não tem presidentes a corromper árbitros. Aquela liga é limpa. Não vale a pena preocuparmo-nos com direitos de centralização quando assobiamos para o ar e temos corrupção do pior do que há no futebol português. Quero acreditar que a Justiça tem força e coragem para fazer. Se o país não acredita na sua própria Justiça é muito difícil crescer aqui e ver os meus filhos crescerem aqui."

Valores: "Para nós os valores são muito importantes. A nossa matriz são os valores. O Sporting não precisou de Ministério Público, de Polícia Judiciária, resolveu o seu próprio problema. Os sócios decidiram. Para o sócio do Sporting os valores interessam, que o seu presidente não tenha escutas a corromper árbitros com prostitutas, que não seja apanhado em escutas a escolher um árbitro para a final da Taça, que não haja sacos azuis. Mais do que ganhar é a forma como se ganha, isso é o que mais importa para o sócio do Sporting. Prefiro nunca ganhar do que ganhar com estes esquemas. Queremos um futebol limpo, que o Sporting não seja favorecido, mas não podemos assobiar para o lado e fingir que nada acontece."