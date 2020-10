Dirigente do Sporting ao ataque: "Matam-se todos uns aos outros"

Baltazar Pinto, presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting, não poupou nas críticas à estrutura interna do clube.

Palavras fortes de Baltazar Pinto, dirigente do Sporting, após a eliminação dos leões no play-off da Liga Europa, com uma derrota estrondosa (4-1) frente ao LASK Linz, em Alvalade.

"É uma tristeza. Para mim, que não estava por dentro, não sabia que ia encontrar isto, é uma tristeza. O Sporting não precisa de inimigos, matam-se todos uns aos outros lá dentro. E não falo só da Juve Leo. O Sporting é uma estrutura altamente complexa, da qual só agora me apercebo, porque só lá estou há dois anos. Enquanto no FC Porto e no Benfica estão todos a remar para o mesmo lado, há muita gente que está sempre desejosa que o Sporting perca", referiu o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do clube verde e branco à Antena 1.

"Estou a ler um livro engraçado que me faz lembrar o Sporting. O livro é do Artur Pérez-Reverte e o autor escreve sobre a história de Espanha, onde diz que os espanhóis passam o tempo todo a matarem-se uns aos outros em guerras civis. No Sporting passa-se exatamente o mesmo", acrescentou Baltazar Pinto.