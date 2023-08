Diretor técnico do Lecce sobre Hjulmand: "Entre os clubes está tudo OK"

Morten Hjulmand com a camisola do Lecce

Diretor técnico do Lecce, assumiu a O JOGO que está tudo certo com o Sporting para a transferência de Hjulmand. Os leões, recorde-se, tratam de finalizar o acordo com o jogador

O Sporting está confiante que Morten Hjulmand já não irá fugir e que muito em breve poderá finalizar o dossiê da contratação do médio defensivo desejado por Rúben Amorim. Confirmado, pela voz de Pantaleo Corvino, diretor técnico do Lecce, é que estão tudo fechado quanto aos valores da transferência.

A O JOGO, de forma sintética e sem querer alongar-se muito, o dirigente italiano assumiu apenas: "Entre os clubes está tudo OK." Isto depois de ser questionado se havia ainda alguma coisa a discutir, não confirmando os valores do negócio. Segundo informaçõesque apurámos, esta transferência deverá ter um custo imediato de 18 milhões de euros, com mais dois por objetivos.

Hjulmand, recorde-se, foi autorizado pelo Lecce a falhar a deslocação da equipa a Cádiz e sábado passado jantou em Milão com Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, e o seu empresário Marko Benes. Os leões apresentaram ao médio uma proposta à qual o jogador ficou de dar uma resposta em breve, sendo que tem à sua espera em Portugal um contrato válido por cinco temporadas.