Diretor do Midtjylland aborda interesse do Sporting em Diomandé

Central de 19 anos joga no Mafra por empréstimo.

Ousmane Diomandé, central costa-mafinense que joga no Mafra por empréstimo do Midtjylland, é desejado pelo Sporting neste mercado de janeiro, num interesse que já levou a SAD leonina a oferecer sete milhões de euros.

Svend Graversen, diretor desportivo do clube dinamarquês, abordou o interesse no jovem jogador de 19 anos e deixou aberta a porta a um entendimento. "Diomandé está agora no Mafra e não é segredo que há um grande interesse nele. Então, temos de ver se há algo que pode corresponder ao que queremos", disse ao jornal Tipsbladet.

"Pudemos ver que ele era muito talentoso. O que talvez seja surpreendente é o preço destes jogadores, especialmente os mais jovens", acrescentou.

Diomandé fez até ao momento 17 jogos pelo clube da Liga SABSEG, com um golo e uma assistência. O Midtjylland pretenderá um valor na ordem dos dez milhões de euros para fechar negócio.