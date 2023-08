Diretor do Lecce espera Hjulmand no Sporting: "Que aproveite a oportunidade"

Pantaleo Corvino diz que negociou o jogador por um valor mais baixo do que ele realmente vale

Morten Hjulmand está mais perto de ser reforço do Sporting. O diretor do Lecce dá já o negócio como garantido, depois dos dois clubes terem chegado a acordo.

"Não o colocámos no mercado. Dissemos que, se houvesse uma oportunidade, ele não seria intransferível para nós. Por isso, negociámos com um clube como o Sporting e chegámos a um acordo. O jogador foi então autorizado a procurar um acordo com o clube. Sabemos que estas coisas levam tempo. Ele está em negociações e espero que possa aproveitar esta oportunidade", explicou, em conferência de imprensa.

Pantaleo Corvino explicou ainda que o Lecce negociou Hjulmand por um valor mais baixo do que o jogador realmente vale.

"Não o negociámos pelo preço que achamos que ele vale, mas fizemo-lo para satisfazer o seu pedido. Jogadores da mesma posição também foram vendidos por mais dinheiro, jogadores que para mim não valem tanto como o Hjulmand", referiu.