Antes do Famalicão-Sporting, Rúben Amorim traça "vencer todos os jogos" como "objetivo mínimo".

Sobre o Famalicão: "Eles são vítimas do sucesso deles, tanto o clube como o treinador. Fizeram uma grande equipa no ano passado, com gente jovem, este ano ainda são mais jovens, nós conhecemos alguns desses jogadores, são jogadores referenciados. É algo que faz parte do projeto do Famalicão. Não deixa de ser uma excelente equipa, que está no início, com um excelente treinador, que acabou de renovar contrato. Sabendo que é uma equipa que tem talento e é jovem, que vai jogar contra o líder, com pouca responsabilidade, não podemos dar muita liberdade àqueles jogadores, vai depender muito da nossa forma de jogar. Vemos como um jogo muito perigoso e cada vez mais as equipas podem olhar para nós de outra forma. Não podemos ser essa equipa que pode relaxar para ganhar jogos, não ganhamos a jogar mal, aconteceu uma ou duas vezes, mas temos de jogar muito bem para ganhar os jogos".

Objetivo mínimo: "O nosso objetivo mínimo é vencer todos os jogos. Direi que somos candidatos ao título quando for bom para a equipa. Quando for melhor para a equipa direi se somos candidatos ou não".

Maturidade na equipa: "Estive em plantéis diferentes e equipas diferentes, com um nível de maturidade diferente. O que falta [para ser campeão] é chegar à ultima jornada com vantagem de pontos e ganhar o jogo que falta".

Liderança do Sporting: "Só quero estar na próxima jornada na frente. Se ganharmos, ficamos mais duas semanas na liderança, este ano parece que nem há Natal, vamos trabalhar, mas dei o dia de Natal aos jogadores. O nosso foco é vencer todos os jogos até ao Natal, depois até à Páscoa e depois seguirmos até ao próximo momento religioso [risos]".