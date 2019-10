Directivo fala em "intuito persecutório" e camuflagem do momento desportivo

Claque com a qual o Sporting rescindiu o protocolo de cooperação reagiu em comunicado

Tal como já fez há instantes a Juventude Leonina, também a claque do Sporting Directivo Ultras XXI reagiu em comunicado à resolução do protocolo de apoios com base na "escalada de violência", anunciado pelo clube na noite de domingo.

O Directivo lamenta o timing da decisão do clube e comunicação do clube, que considera ser para desviar atenções e "camuflar" o mau momento desportivo, considerando-se um "bode expiatório" e acusando o clube de ter "intuito persecutório". "Carece de fundamento e nexo", diz o comunicado sobre a resolução do protocolo, além de se contestar a legalidade nos procedimentos do clube.

COMUNICADO

A Associação Directivo Ultras XXI, na qualidade de Grupo Organizado de Adeptos (GOA) e de Associados oficialmente reconhecido pelo Sporting Clube de Portugal, vem, pelo presente meio, esclarecer os seus Associados e o público em geral do seguinte:

1) No dia de ontem, foi este GOA surpreendido, uma vez mais, com a emissão unilateral e a disseminação pública, por parte da Direcção do Sporting Clube de Portugal e da Administração da Sporting SAD, de um Comunicado relacionado com o Protocolo celebrado conjuntamente, e por obrigação legal, no passado dia 31 de Julho de 2019;

2) Num momento em que tudo serve para afastar do espaço mediático as merecidas críticas e a contestação a uma gestão danosa dos destinos do Clube e da SAD, não deixamos de registar e lamentar o timing escolhido para a publicação do referido Comunicado, numa clara tentativa de camuflar a crise vivida e, em especial, a vergonhosa eliminação da Taça de Portugal, retirando estes temas da habitual discussão televisiva de domingo à noite, fazendo das "claques" o bode expiatório ideal;

3) Não obstante, durante todo o dia de hoje, a Direcção do GOA procurou, antes de mais, obter internamente informações e esclarecimentos junto da Direcção do Sporting Clube de Portugal e da Administração da Sporting SAD;

4) Sucede que, até ao momento, e lamentavelmente, não foi prestado qualquer esclarecimento sobre o assunto ou estabelecido qualquer contacto institucional no sentido de promover o desejável diálogo entre as partes, o que motiva a existência do presente Comunicado;

5) Do teor do Comunicado da Direcção do Sporting Clube de Portugal e da Administração da Sporting SAD, que consideramos carecido de qualquer nexo ou fundamento e com intuito notoriamente persecutório, resulta a publicitação de uma alegada resolução do Protocolo celebrado com dois dos GOAs da Curva Sul, nomeadamente com esta Associação;

6) Assim, cumpre-nos informar que, nos termos da Cláusula 20.ª do Protocolo, encontram-se previstos formalismos contratuais que, até ao momento, não foram cumpridos, nomeadamente a seguinte regra, de promoção do diálogo entre as partes:

20.2 A resolução será precedida de uma notificação para sanação do incumprimento atribuído à outra parte em prazo razoável que desde já é fixado, por acordo entre as partes, em 15 (quinze) dias.

7) Atento o facto de a referida regra não ter sido cumprida, e independentemente da suspensão ou cessação de quaisquer apoios, os Associados que integram este GOA continuarão a marcar presença no futebol e nas restantes modalidades e a garantir, como sempre, e em conjunto com a restante Curva Sul, o apoio incondicional que as equipas do Sporting Clube de Portugal necessitem para conquistar os seus objectivos desportivos e, assim, continuarem a engrandecer o nosso Clube;

8) Em qualquer lugar e de qualquer maneira, presentes pelo Sporting, Sempre!

A Associação Directivo Ultras XXI