Direção do Sporting reage ao chumbo: "Ponderaremos introduzir alterações"

Tanto o Relatório e Contas 2019/20, como o Orçamento 2020/21 foram chumbados este sábado na Assembleia Geral do Sporting. Pouco depois de conhecidos os resultados, a Direção leonina reagiu através de um comunicado.

Comunicado na íntegra

"O Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal manifesta a sua gratidão aos 3115 sócios do Clube que, num contexto pandémico, vieram exercer o seu direito de voto.

Em face da reprovação, pelos Sócios, do Relatório e Contas do exercício transacto e do Orçamento exercício 2020/2021, esclarecemos o seguinte:Voltaremos, oportunamente, a submeter os documentos à Assembleia Geral de Sócios;

Com efeito, a aprovação dos referidos documentos é importante na gestão orçamental diária e na relação com terceiros, nomeadamente com as entidades financiadoras e com o Estado. Como até aqui, tudo faremos para que não existam consequências mais nefastas para o Clube neste período por si só já tão difícil. Estamos confiantes e determinados que, apesar de todas as dificuldades, iremos conseguir;

O Relatório & Contas 2019/2020 não sofrerá, naturalmente, qualquer alteração;

Ponderaremos introduzir alterações no Orçamento, ajustando-o à realidade entretanto já conhecida desde o início do exercício.

Por fim, gostaríamos de agradecer o profissionalismo e integridade dos funcionários do Sporting CP que contribuíram como de costume para a realização da AG. A todos, o nosso muito obrigado.

Saudações Leoninas"